Европейские лидеры пугают население «российской угрозой», чтобы оно продолжало финансировать Киев. Об этом «Известиям» 17 февраля заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек, отметив, что европейцы в большинстве своем не считают Россию потенциальным агрессором, их беспокоят внутренние проблемы.
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