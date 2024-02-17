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В Германии указали на запугивание европейцев угрозой от РФ ради помощи Киеву

В Германии указали на запугивание европейцев угрозой от РФ ради помощи Киеву

Европейские лидеры пугают население «российской угрозой», чтобы оно продолжало финансировать Киев. Об этом «Известиям» 17 февраля заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек, отметив, что европейцы в большинстве своем не считают Россию потенциальным агрессором, их беспокоят внутренние проблемы.

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