При атаке БПЛА получил повреждения НПЗ в Ярославской области: есть возгорание

Также выбиты окна нескольких многоквартирных домов, повреждены автомобили. Пострадавших нет.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал об атаке беспилотников на регион.
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