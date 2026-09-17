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Царьград

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При атаке БПЛА получил повреждения НПЗ в Ярославской области: есть возгорание

При атаке БПЛА получил повреждения НПЗ в Ярославской области: есть возгорание

Также выбиты окна нескольких многоквартирных домов, повреждены автомобили. Пострадавших нет.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал об атаке беспилотников на регион.

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