Шойгу в зоне СВО заслушал доклады о текущей обстановке

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в зоне специальной военной операции (СВО) заслушал доклады командующего группировкой «Центр» Андрея Мордвичева и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционном направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии