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Царьград

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Федук и Settlers выступят на фестивале Muz Bit Unlock в Екатеринбурге

Федук и Settlers выступят на фестивале Muz Bit Unlock в Екатеринбурге

10 октября в Екатеринбурге пройдет фестиваль Muz Bit Unlock с участием известных артистов, включая Федука и Amchi.

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