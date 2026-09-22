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Гончаренко: спросила Петросян, понимает ли она, что былого отношения к ней больше не будет

Гончаренко: спросила Петросян, понимает ли она, что былого отношения к ней больше не будет

Тренер Инна Гончаренко высказалась о мнении, что два последних сезона фигуристке Аделии Петросян по большей части искусственно завышали оценки внутри страны.

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