«АЛРОСА-Газ» планирует построить в Якутии установку комплексной подготовки гага Наталья МарковаАО «АЛРОСА-Газ», филиал компании АЛРОСА, планирует построить комплексную установку подготовки газа (УКПГ) на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении.
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