В России создадут информационную систему контроля процессов закупки и доставки грузов жизнеобеспечения Она получила название «Северный завоз» и будет работать на платформе Гостех.
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В России создадут информационную систему контроля процессов закупки и доставки грузов жизнеобеспечения Она получила название «Северный завоз» и будет работать на платформе Гостех.
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