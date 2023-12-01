Зеленский перешел к созданию обороны от Донбасса до Западной Украины

Руководитель киевского режима Владимир Зеленский утвердил решение о возведении необходимой для отражения ударов линии из укреплений, которая будет проложена от оккупированных нацистами Киева участков Донбасса до запада государства.
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