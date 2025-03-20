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Китай

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Специальный репортаж: Беседа президентов РФ и США не смогла разрешить разногласия по поводу прекращения огня между Россией и Украиной

Специальный репортаж: Беседа президентов РФ и США не смогла разрешить разногласия по поводу прекращения огня между Россией и Украиной

18 марта, Москва. Московский Кремль. /Фото: Синьхуа/ Москва/Вашингтон, 19 марта /Синьхуа/ -- Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во вторник провели телефонный разговор для обсуждения ряда вопросов, включая урегулирование украинского кризиса и нормализацию российско-американских отношений.

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