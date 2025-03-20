Специальный репортаж: Беседа президентов РФ и США не смогла разрешить разногласия по поводу прекращения огня между Россией и Украиной

18 марта, Москва. Московский Кремль. /Фото: Синьхуа/ Москва/Вашингтон, 19 марта /Синьхуа/ -- Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во вторник провели телефонный разговор для обсуждения ряда вопросов, включая урегулирование украинского кризиса и нормализацию российско-американских отношений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)