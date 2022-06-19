«Вест Хэм» близок к трансферу защитника «Ренна» и сборной Марокко Агерда за 30 млн фунтов

Центральный защитник «Ренна» Найеф Агерд, вероятно, перейдет в «Вест Хэм». Лондонцы согласовали трансфер 26-летнего игрока сборной Марокко примерно за 30 млн фунтов, сообщает журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг.
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