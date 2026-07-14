‼️🇷🇺🇺🇦 На Киев опустился густой дым: Армия России поразила предприятия ВПК врага ▪️Групповые удары были нанесены высокоточным оружием.
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‼️🇷🇺🇺🇦 На Киев опустился густой дым: Армия России поразила предприятия ВПК врага ▪️Групповые удары были нанесены высокоточным оружием.
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