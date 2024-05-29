Совет директоров «Уфаоргсинтез» рекомендовал дивиденды-2023 в 0,1 рубля на «префы»

Совет директоров «Уфаоргсинтез» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2023 год в размере 0,1 рубля на одну привилегированную акцию, тогда как на обыкновенные бумаги их не выплачивать, следует из раскрытия информации компании.