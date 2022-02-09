FiNE-NEWS

1 213 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Бакулин
    По трепу этого толстяка можно думать, что Польша готовится напасть на Россию, и поэтому надо шарахнуть по Варшаве.😀«Москва зашла сли...
  • Василий
    Кого интересует бедность и убогость педагогов - может для сравнения озвучите зарплату руководства (в том числе и СПО)...76% учителей в Ро...
  • Teodor
    Для сохранения лидерства не плохо бы вспомнить целину и другие достижения при СССР.Токаев: Казахстан...

Мифы об «украинских партизанах»: почему в них не нужно верить

Мифы об «украинских партизанах»: почему в них не нужно верить

Ну, что ж – после разговора об истинной «мощи» и реальных перспективах украинской армии, придется коснуться и темы того «всенародного сопротивления», которым бредят в Киеве и которое с таким неуемным пылом пиарят в последнее время на Западе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх