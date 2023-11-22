В Москве капитально отремонтировали более 9 тысяч фасадов жилых домов

С 2015 года власти российской столицы реализуют в городе одну из самых масштабных в мире программ капитального ремонта, которая включает в себя более 29 тысячи домов на общую площадь свыше 290 миллионов квадратных метров.
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