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В России отреагировали на участие ЧВК США во вторжении в Курскую область

В России отреагировали на участие ЧВК США во вторжении в Курскую область

США принимают непосредственное участие в украинском конфликте, на это указывают и поставки оружия, техники Украине, и участие американских военных, в том числе, в составе ЧВК, во вторжении в Курскую область, заявил в разговоре с «Лентой.

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