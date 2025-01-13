Что нельзя делать при гипертоническом кризе: эта ошибка может довести до инфаркта и инсульта

Что такое гипертонический криз Точного цифрового выражения этого состояния нет. По словам врачей, у каждого человека уровень переносимости повышенного давления индивидуальный, некоторым даже при подъеме цифр до 140/90 очень плохо и нужна экстренная помощь.
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