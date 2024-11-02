Александр Беглов почтил память Юрия Темирканова

Сегодня годовщина со дня смерти дирижера Губернатор Александр Беглов почтил память почётного гражданина Санкт-Петербурга и художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии Юрия Темирканова.
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