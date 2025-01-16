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Царьград

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Опубликованы кадры задержания сотрудников администрации Новокузнецкого округа

Опубликованы кадры задержания сотрудников администрации Новокузнецкого округа

Работников администрации Новокузнецкого округа задержали за получение взятки.Кадры видео с задержанием должностных лиц администрации Новокузнецкого муниципального округа опубликовал СУ СК РФ по Кемеровской области.

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