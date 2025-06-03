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Мода и Шоу-бизнес

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Милонов раскритиковал идею Собчак не жениться мужчинам до 30 лет

По словам депутата Госдумы, телеведущая, «как обычно, выдаёт смешные истории». «Она просто не видела настоящих мужчин в этом возрасте, так как жила в окружении „позолоченных личинок“, которым нельзя доверять», — заявил Виталий Милонов в интервью порталу news.

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