Жимолость и черная смородина признаны наименее аллергенными ягодами

Диетолог Ольга Ямилова в беседе с РИА Новости назвала жимолость и черную смородину самыми безопасными ягодами — они редко вызывают аллергию и имеют низкую калорийность, однако врач предупредила, что даже их не стоит есть больше одного-полутора стаканов в день.