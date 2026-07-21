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Жимолость и черная смородина признаны наименее аллергенными ягодами

Жимолость и черная смородина признаны наименее аллергенными ягодами

Диетолог Ольга Ямилова в беседе с РИА Новости назвала жимолость и черную смородину самыми безопасными ягодами — они редко вызывают аллергию и имеют низкую калорийность, однако врач предупредила, что даже их не стоит есть больше одного-полутора стаканов в день.

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