Жимолость и черная смородина признаны наименее аллергенными ягодами

Диетолог Ольга Ямилова в беседе с РИА Новости назвала жимолость и черную смородину самыми безопасными ягодами — они редко вызывают аллергию и имеют низкую калорийность, однако врач предупредила, что даже их не стоит есть больше одного-полутора стаканов в день.
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