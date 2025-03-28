Актриса Хилькевич рассказала, что воссоединилась с детьми после месяца разлуки

Актриса Анна Хилькевич воссоединилась с детьми в Таиланде после месяца разлуки. Звезда сериала "Универ" призналась в личном блоге, что ей пришлось оставить дочерей в Москве с бабушкой и нянями на время съемок.
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