УБРАТЬ С ГЛАЗ ПРЕЗИДЕНТА: ЗАЧИСТКА ДРУЗЕЙ ЧУБАЙСА

Пока все эти твари со всем нажитым " непосильным трудом" будут беспрепятственно выпускаться из страны, трудно ожидать, что хоть что-то изменится в лучшую сторону....

Ольга Кожемякина

А распределение будущих чиновничьих кресел, кого куда и кем, разве ничего не стоит?! Разве не важно в какое чиновничье кресло посадят отпрыска какого-нибудь либеральчика, западного протэже? Это вам не помидоры с картошкой и не кирпичи с лопатой цемента. Это для руководителей такого вуза просто клондайк.