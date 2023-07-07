ФОТО: LIUDMILA ERMOLENKO/SHUTTERSTОСK.СОM, КИСЕЛЕВ СЕРГЕЙ/АГЕНТСТВО "МОСКВА" В РАНХиГС снова скандал.
УБРАТЬ С ГЛАЗ ПРЕЗИДЕНТА: ЗАЧИСТКА ДРУЗЕЙ ЧУБАЙСА
Комментарии
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Владимир Мехонцев
Рыба гниет с головы!
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1 час.
Samarium
Пока все эти твари со всем нажитым " непосильным трудом" будут беспрепятственно выпускаться из страны, трудно ожидать, что хоть что-то изменится в лучшую сторону....
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1 час.
Ольга Кожемякина
А распределение будущих чиновничьих кресел, кого куда и кем, разве ничего не стоит?! Разве не важно в какое чиновничье кресло посадят отпрыска какого-нибудь либеральчика, западного протэже? Это вам не помидоры с картошкой и не кирпичи с лопатой цемента. Это для руководителей такого вуза просто клондайк.
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57 мин.
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