БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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УБРАТЬ С ГЛАЗ ПРЕЗИДЕНТА: ЗАЧИСТКА ДРУЗЕЙ ЧУБАЙСА

УБРАТЬ С ГЛАЗ ПРЕЗИДЕНТА: ЗАЧИСТКА ДРУЗЕЙ ЧУБАЙСА

ФОТО: LIUDMILA ERMOLENKO/SHUTTERSTОСK.СОM, КИСЕЛЕВ СЕРГЕЙ/АГЕНТСТВО "МОСКВА" В РАНХиГС снова скандал.

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Комментарии
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Владимир Мехонцев
Рыба гниет с головы!
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1 час.
Samarium
Пока все эти твари со всем нажитым &quot; непосильным трудом&quot; будут беспрепятственно  выпускаться из страны, трудно ожидать, что  хоть что-то изменится в лучшую сторону....
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1 час.
Ольга Кожемякина
А распределение будущих чиновничьих кресел, кого куда и кем, разве ничего не стоит?! Разве не важно в какое чиновничье кресло посадят отпрыска какого-нибудь либеральчика, западного протэже? Это вам не помидоры с картошкой и не кирпичи с лопатой цемента. Это для руководителей такого вуза просто клондайк.
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57 мин.

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