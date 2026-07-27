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Царьград

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Уральские учёные нашли краснокнижные орхидеи в Липовском карьере

Уральские учёные нашли краснокнижные орхидеи в Липовском карьере

Учёные зафиксировали в Липовском карьере Режевского природно-минералогического заказника уникальные популяции двух видов орхидей, занесённых в Красную книгу: мякотницы однолистной (Malaxis monophyllos) и дремлика тёмно-красного (Epipactis atrorubens).

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