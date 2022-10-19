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Бах заявил, что российские спортивные федерации не должны находиться под санкциями

Бах заявил, что российские спортивные федерации не должны находиться под санкциями

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, выступая на заседании генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), заявил, что спортивные федерации России и Белоруссии не должны подвергнуться санкциям.

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