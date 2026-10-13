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Тульские новости

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В Венёвском районе спасены 6 человек при пожаре в квартире

В Венёвском районе спасены 6 человек при пожаре в квартире

В результате пожара в Веневском районе спасены 6 человек, эвакуированы еще 5 жильцов. Площадь возгорания составила 9 кв.

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