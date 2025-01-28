«Все в пару, уже есть ДТП»: омские Нефтяники снова остались без отопления из-за порыва на сетях. Авария произошла на проспекте Мира - проезжую часть и тротуары залило кипятком.
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«Все в пару, уже есть ДТП»: омские Нефтяники снова остались без отопления из-за порыва на сетях. Авария произошла на проспекте Мира - проезжую часть и тротуары залило кипятком.