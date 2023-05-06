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Глава алтайского района уехал в командировку в зону СВО

Глава алтайского района уехал в командировку в зону СВО

Андрей Прокопьев навестит алтайских бойцов Глава Турочакского района Республики Алтай Андрей Прокопьев отправила в командировку в зону проведения спецоперации, сообщила председатель Общественного совета при администрации района Полина Рябова.

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