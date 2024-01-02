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  • Александр Ляшенко
    Вот зачем,ты сука потная, шаришься по русскоязычным сайтам? Твоё место на евроукрожопой помойке,вали от сюда к своим ...КПРФ не выдвинула...
  • Ингерман Ланская
    это не капе не выдвинула, это сам зюгандон себя задвинут от страха в очередной раз опозориться... у красно-коричневых...КПРФ не выдвинула...
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    Вечная Память Героям🇷🇺🙏🙏🙏🙏🙏💐💐💐💐💐💐💐💐Царство небесное 🙏Участнику СВО из ...

«Выживший» мэр Орла Парахин стал одним из худших городских глав по итогам 2023 года

«Выживший» мэр Орла Парахин стал одним из худших городских глав по итогам 2023 года

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ представил итоговое за 2023 год исследование, посвящённое оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации.

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