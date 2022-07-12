Новое высокоэффективное российское РЭБ-ружье вступает в бой с украинскими беспилотниками

Новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 впервые использовалось в спецоперации на Украине против применяемых Вооруженными силами Украины малоразмерных беспилотных летательных аппаратов.
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