В Барнауле не будут проводить общегородской субботник, который был запланирован на 23 октября. Об этом в ходе оперативного аппаратного совещания заявил заместитель главы администрации по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, сообщает пресс-служба мэрии.