Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Саудовская Аравия готова продолжать сокращение добычи нефти «столько, сколько нужно»

Саудовская Аравия готова продолжать добровольное сокращение добычи нефти столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке, сообщил министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман в интервью телеканалу «Россия-24».

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