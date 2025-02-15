Первую ракетку мира отстранили от соревнований на три месяца

WADA отстранило теннисиста Синнера от соревнований на три месяца из-за допинга Первую ракетку мира итальянца Янника Синнера отстранили от соревнований на три месяца до 4 мая, сообщила пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).