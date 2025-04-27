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Вот как поступают Настоящие Французы...

Вот как поступают Настоящие Французы...

Я волнуюсь, заслышав французскую речь, Вспоминаю далёкие годы. Я с французом дружил, не забыть наших встреч Там, где Неман несёт свои воды.

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Для защиты от сатанистов и антихристов нам бойцы нужны...
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