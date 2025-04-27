Я волнуюсь, заслышав французскую речь, Вспоминаю далёкие годы. Я с французом дружил, не забыть наших встреч Там, где Неман несёт свои воды.
Вот как поступают Настоящие Французы...
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Леонид Руси
Для защиты от сатанистов и антихристов нам бойцы нужны...
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14 час.
Гарибян Сусанна
Воевали вместе на наших ЯКах, которые обслуживали наши саратовские механики. Настоящие люди всегда остаются людьми независимо от национальности.
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12 час.
Михаил Сартин
Нормальные парни.
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7 час.
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