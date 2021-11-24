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Борис Эйфман поблагодарил АО «РНГ» за поддержку гастролей театра

Борис Эйфман поблагодарил АО «РНГ» за поддержку гастролей театра

Успешно завершился тур Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана со всемирно известным спектаклем «По ту сторону греха», поставленным по роману «Братья Карамазовы» Ф.

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