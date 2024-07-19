Гастровыходные: несколько улиц в центре Москвы станут пешеходными

В эти выходные гастрономические улицы столицы станут пешеходными В связи с проведением фестиваля “Лето в Москве” временно будет закрыто движение транспорта по улицам Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и в районе Газетного переулка.