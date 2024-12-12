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Воронежские новости

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Мошенники обманом забрали у преподавателя воронежского вуза 650 тысяч рублей

Мошенники обманом забрали у преподавателя воронежского вуза 650 тысяч рублей

Преподаватель воронежского вуза потеряла все сбережения — около 650 тысяч рублей — из-за мошенников. Злоумышленники под видом сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга сообщили 52-летней женщине, что из-за утечки данных ее имя может быть связано с оформлением кредитов для финансирования ВСУ.

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