Мошенники обманом забрали у преподавателя воронежского вуза 650 тысяч рублей

Преподаватель воронежского вуза потеряла все сбережения — около 650 тысяч рублей — из-за мошенников. Злоумышленники под видом сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга сообщили 52-летней женщине, что из-за утечки данных ее имя может быть связано с оформлением кредитов для финансирования ВСУ.