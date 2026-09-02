Что нельзя хранить в холодильнике и сколько живут продукты после вскрытия?

Холодильник кажется универсальным способом сохранить любую еду. Но помидоры в нем теряют вкус, картофель меняет текстуру, а кастрюля супа не остается свежей неделю только потому, что стоит на холодной полке.
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