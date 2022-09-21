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Глава Чечни Кадыров заявил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что Россия переходит к новой тактике в специальной военной операции на Украине и скоро она столкнется с тяжелейшими последствиями «нового плана возмездия».

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