Глава Чечни Кадыров заявил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что Россия переходит к новой тактике в специальной военной операции на Украине и скоро она столкнется с тяжелейшими последствиями «нового плана возмездия».
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