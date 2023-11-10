Внедрение «правила путешествий» на Gemini отражает «тревожную волну» чрезмерного регулирования

Криптобиржа Gemini объявила о своих планах ввести ограничения для пользователей из Великобритании, разрешив им отправлять средства только 58 поставщикам услуг виртуальных активов (VASP), зарегистрированным в соответствии с Правилом путешествий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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