Россиянам назвали состав настоящего шоколада

МОСКВА, 11 февраля, ФедералПресс. Преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ), руководитель научно-образовательного и технологического центра «Шеф-кондитер» Инга Беляева рассказала, каким должен быть настоящий шоколад.
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