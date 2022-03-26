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Группа из 10 генменеджеров клубов НХЛ хочет ввести потолок зарплат в плей-офф (Пьер ЛеБрюн)

Группа из 10 генменеджеров клубов НХЛ хочет ввести потолок зарплат в плей-офф. Журналист The Athletic Пьер ЛеБрюн рассказал подробности предстоящего обсуждения потолка зарплат в плей-офф на встрече генменеджеров команд.

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