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HMD готовит бюджетный смартфон Key 2 с 6,52-дюймовым экраном и Android 14 Go

HMD готовит бюджетный смартфон Key 2 с 6,52-дюймовым экраном и Android 14 Go

За производительность устройства отвечает однокристальная система Unisoc SC9863A. Телефон будет представлен в конфигурациях с 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

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