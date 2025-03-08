С сайта Белого Дома без особого шума была удалена страница о 10-летнем договоре о безопасности между США и Украиной (да, был и такой, подписали летом 2024 года), который в момент заключения на Украине подавался как исторический документ закрепляющий связи США и Украины.
Историческое исчезновение исторического договора
Комментарии
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Eduard
Украина миру никто!
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11 час.
Eduard
Украина,это страна,где был переворот,где сбили гражданский боинг,много другого.Так за что любить такую страну.Кто им и что обязан? Укрпина кому миллиарды передавала? Никому!
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11 час.
Eduard
Как можно предать тех,кто вам НИКТО?
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11 час.
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