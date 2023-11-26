Новый поворот в ситуации на востоке: Запад давит на Зеленского начать переговоры с Россией Елена ВайленкоВ свете последних событий на востоке Украины, эксперты обсуждают возможное завершение специальной военной операции и начало мирных переговоров между Киевом и Москвой.
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