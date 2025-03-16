В Харькове каждую ночь взрывают военные заводы: Карта специальной военной операции на Украине на 16 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийские войска продолжают уверенное продвижение в Сумской области, расширяя зону контроля и укрепляя позиции.