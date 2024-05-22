Volvo S60 и XC60 в исполнении Polestar Engineered: спецверсии

Volvo S60 и XC60 в исполнении Polestar Engineered: спецверсииПодразделение Polestar уже давно отделилось от материнской компании Volvo и превратилось в самостоятельный электромобильный бизнес под крылом китайского концерна Geely.
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