Пошла против Галкина*? Любящая Родину Орбакайте хочет поехать к бойцам СВО

Звездная семья Аллы Борисовны Пугачевой вновь вводит россиян в замешательство. Издание «Абзац» сообщило о разговоре с приближенным звезды, который утверждает, что девушка не против поддержать бойцов и отправиться в опасные зоны СВО в случае, если ей предложат такую поездку.