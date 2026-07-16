Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 391 подписчик

Как старейший иркутский город оказался отрезан от мира. Остановился по нужде, а за кустом — медведь

Как старейший иркутский город оказался отрезан от мира. Остановился по нужде, а за кустом — медведь

Жители Киренска пожаловались, что ездят к врачам по дороге с медведямиПроисшествие с самолетом в аэропорту Киренска, 2025 годВосточно-Сибирская транспортная прокуратура/РИА Новости Старейший город Иркутской области Киренск оказался изолирован от «большого мира».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии