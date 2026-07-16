Как старейший иркутский город оказался отрезан от мира. Остановился по нужде, а за кустом — медведь

Жители Киренска пожаловались, что ездят к врачам по дороге с медведямиПроисшествие с самолетом в аэропорту Киренска, 2025 годВосточно-Сибирская транспортная прокуратура/РИА Новости Старейший город Иркутской области Киренск оказался изолирован от «большого мира».