Как старейший иркутский город оказался отрезан от мира. Остановился по нужде, а за кустом — медведь

Жители Киренска пожаловались, что ездят к врачам по дороге с медведямиПроисшествие с самолетом в аэропорту Киренска, 2025 годВосточно-Сибирская транспортная прокуратура/РИА Новости Старейший город Иркутской области Киренск оказался изолирован от «большого мира».
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