В Смоленске Госавтоинспекторы в день Государственного флага Российской Федерации провели профилактическую акцию

В день Государственного флага Российской Федерации сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Смоленску совместно с представителями Смоленского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» провели профилактическую акцию.
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