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Мединский несколько раз ударил кулаком об ладонь во время переговоров с Украиной

Мединский несколько раз ударил кулаком об ладонь во время переговоров с Украиной

Россия и Украина 2 июня провели новый этап переговоров в Стамбуле. Прошло всего полмесяца с момента предыдущей встречи российских и украинских делегатов и если в прошлый раз стороны по сути договорились только о масштабном обмене военнопленных во формуле «тысяча на тысячу», то на этот раз делегаты пошли дальше и увеличили масштаб предстоящих обменов, а также обсудили временное прекращение огня на несколько дней.

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