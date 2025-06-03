Мединский несколько раз ударил кулаком об ладонь во время переговоров с Украиной

Россия и Украина 2 июня провели новый этап переговоров в Стамбуле. Прошло всего полмесяца с момента предыдущей встречи российских и украинских делегатов и если в прошлый раз стороны по сути договорились только о масштабном обмене военнопленных во формуле «тысяча на тысячу», то на этот раз делегаты пошли дальше и увеличили масштаб предстоящих обменов, а также обсудили временное прекращение огня на несколько дней.